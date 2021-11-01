Иммунолог назвал наиболее опасные штаммы коронавируса

Штаммов коронавируса «дельта», а также «дельта+» и AY.4.2 россиянам следует остерегаться больше других из-за их высокой вирулентности, а также способности обходить поствакцинный и естественный иммунитет. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал иммунолог Николай Крючков.

Пока 99% у нас занимают «дельта» и «дельта+», но в той же Британии AY.4.2 составляет уже 15% всех случаев заражения. У нас пока выявлено только несколько эпизодов, но, по правде сказать, это не особо показательно: мощность образцов секвенирования крайне низкая, потому о том, что штамм распространился массово, мы узнаем только тогда, когда это уже произойдёт, — пояснил Крючков.

По его словам, вариации штамма «дельта» представляют угрозу не из-за тяжёлого течения заболевания, а из-за его высокой вирулентности. Несмотря на крайне высокую скорость распространения «дельты», новый штамм AY.4.2 обходит его в заразности на 10%-15%, заверил Крючков. Он отметил, что «дельта»-штамм неплохо обходит естественную и искусственную защиты организма от коронавируса и что по совокупности свойств именно он представляет наибольшую угрозу для россиян.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв заверил, что новые штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» не приведут к всплеску заболеваемости в России, так как сейчас в стране свирепствует более заразная «дельта».