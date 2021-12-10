Иммунолог назвал коронавирус средством для похудения

Коронавирус может стать своеобразным средством для похудения для людей с лишним весом, так как вирус имеет свойство накапливаться в жировых клетках организма, заявил иммунолог Владимир Болибок. Он пояснил: во время борьбы с вирусом организм уничтожает инфекцию вместе с жировыми клетками, что приводит к резкому снижению веса у людей с лишними килограммами, пишет Lenta.ru.

Мы наблюдали случаи колоссальной потери веса у тех, кто болел коронавирусом в средней и тяжелой форме, — теряли по 15–20 килограмм, у меня была пациентка, потерявшая 38. Так что в каком-то смысле коронавирус является средством похудения, — рассказал Болибок.

Он уточнил, что жировые клетки из-за инертности в плане обмена веществ часто становятся «складом токсинов». Это происходит, потому что организму «лень» выводить вредные вещества, поэтому они накапливаются в жировых тканях. Когда коронавирус попадает в такую клетку, он не может размножаться из-за отсутствия белка, но может «спрятаться» до тех пор, пока не запустится процесс деления клеток инфекции.

Он выходит на мембрану клетки, и когда выходит, то его иммунная система обнаруживает. Но пока вирус хранится внутри клетки, а он там может находиться почти неограниченное количество времени, иммунитет его не видит, — резюмировал он.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что теоретически «омикрон»-штамм может вытеснить «дельту». А британские вирусологи, комментируя особенности этого варианта инфекции, рассказали, что полученные из Южной Африки данные об относительно лёгком течении заболевания коронавирусом из-за «омикрон»-штамма требуют перепроверки. По их словам, пока что эта форма COVID-19 демонстрирует устойчивость к прививочному иммунитету. Обновление существующих в мире вакцин потребует нескольких месяцев.