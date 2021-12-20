Иммунолог назвал категорию граждан, которые легче всего переносят COVID

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Москве 24», что легче всего коронавирус, в том числе и штамм «омикрон», переносят молодые люди без хронических заболеваний. Он уточнил, что летальных случаев среди таких пациентов также наблюдается гораздо меньше.

Как и раньше, легче всего выздоравливают молодые и здоровые люди, без хронических заболеваний. Когда молодые болеют любыми линиями коронавируса, в том числе и подростки, они переносят всё значительно легче, чем взрослые с тяжёлыми хроническими заболеваниями либо пожилые люди. И летальность на порядок меньше, — пояснил медик.

Он уточнил, что молодые люди менее подвержены воздействию инфекции из-за более активной работы иммунитета. По словам иммунолога, у людей со слабым иммунитетом и хроническими недугами течение болезни осложняется дополнительным воздействием симптомов другого заболевания. Крючков добавил, что молодёжь также менее подвержена постковидному синдрому.

По исследованиям, обнародованным к лету этого года, у людей, которые среднетяжело и тяжело перенесли коронавирус, один симптом постковида сохраняется как минимум полгода с момента начала заболевания. У легко перенёсших значительно ниже процент. Поскольку молодые болеют легче, у них, естественно, постковид встречается значительно реже и проходит легче, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что доза бустерной прививки от Moderna в 50 микрограмм даёт 37-кратное увеличение антител от «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщили в компании со ссылкой на результаты исследований, добавив, что полная вакцинация двумя дозами — 100 мкг — увеличивает количество антител в 83 раза.

Компания ссылается на результаты лабораторных исследований с применением вакцины mRNA-1273, которую выбрали из-за быстрого распространения нового штамма вируса.