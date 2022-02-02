Иммунолог назвал главные источники новых штаммов коронавируса

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал главные источники новых штаммов коронавируса. По его словам, таковыми являются ВИЧ-положительные пациенты и животные, пишет URA.RU.

Обычные люди тоже могут быть источником новых штаммов ковида, но надо, чтобы у них успела серьёзная эволюция произойти за определённое время. Просто это менее вероятно, — пояснил специалист.

Он уточнил, что у животных, в отличие от людей, мутация вируса в организме происходит по иным принципам. Так как генетический код у животных другой, «кочевание» вируса от них к людям маловероятно, однако иногда это происходит. В редких случаях человек может заразиться от зверя, и коронавирус не потеряет своей патогенности.

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов добавил, что новые штаммы могут появиться в странах, которые являются международными хабами для путешественников. Там люди могут обмениваться штаммами со всего мира, что, в свою очередь, порождает новые мутации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявили более заразный подвид «омикрон»-штамма коронавируса BA.2. В Дании эта мутация уже стала доминирующей. При заражении этим подвидом у людей резко ухудшается самочувствие.