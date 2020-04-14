Иммунолог напомнил об опасности антибиотиков при борьбе с вирусами

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Академик Российской академии наук, иммунолог Валерий Черешнев предостерёг россиян от неконтролируемого употребления антибиотиков. Они убивают не только вредные бактерии, но и полезные, в результате снижается иммунитет.

В интервью «Российской газете» Черешнев напомнил, что в толстом кишечнике людей обитает огромное количество бактерий.

Это так называемый наш микробиом, вес которого достигает полутора-двух килограммов. Этот микробиом важен для целого ряда процессов, в том числе и иммунных. Антибиотики убивают бактерии, а вирусы, которые прячутся в клетках эпителия, недостижимы для антибиотиков. И получается такое соотношение: бактерий меньше — вирусов больше, — пояснил академик.

В результате снижается иммунитет, а это в свою очередь увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, в том числе и COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались. Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США (там полмиллиона заболевших), Италии (159 тысяч) и Испании (170 тысяч).

В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она унесла жизни 148 человек. В Москве диагноз поставлен 13 002 пациентам.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от коронавируса нового тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.