Иммунолог Крючков предсказал появление нового штамма COVID к октябрю

У коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания, поэтому вероятность того, что к октябрю появится новая мутация COVID больше 50%, заявил иммунолог Николай Крючков. При этом он предположил, что до наступления лета и летом новых вспышек заболеваемости не будет, пишет «Москва 24».

По марту непонятно, будет ли вспышка B.2 или нет. Понятно, что у нас в плюс будет играть то, что сейчас близится лето. Несмотря на то что коронавирус пока несезонное заболевание, но у него есть сезонный компонент выраженный. А то, что будет осенью и зимой, — там скорее всего подоспеют какие-то новые линии, но уже не от «омикрона» отпочковавшегося, а, например, от «дельты» или другого гибрида, — заверил Крючков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил действие QR-кодов в столице и ограничения в сфере культуры и спорта. Это решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Наряду с QR-кодами мэр отменил все ограничения на посещение заведений общепита, музеев, театров, концертных, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.

Для москвичей в возрасте старше 60 лет домашний режим теперь носит рекомендательный характер. По словам Собянина, в ближайшее время в столице в полном объёме возобновится работа кружков и секций программы «Московское долголетие».