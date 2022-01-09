Иммунолог: использование перчаток от COVID бесполезно

С начала пандемии использование перчаток в качестве меры индивидуальной защиты от коронавируса было неэффективным. Как заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков в разговоре с URA.RU, об этом врачи по всему миру говорили ещё в начале 2020 года.

Что касается использования перчаток широкими массами людей для профилактики ковида, то с самого начала это было неэффективной мерой. Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Практически с самого начала. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения, — отметил он.

Он посоветовал вместо перчаток использовать антисептики, чтобы убить бактерии. Если человек вышел из метро и выбросил перчатки в урну, не касаясь их, то эффект будет такой же, как от санитайзера, подвёл итог иммунолог.

Ранее американские учёные установили, что антитела, которые возникают у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По словам специалистов, антитела способны вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.