Иммунолог: использование перчаток от COVID бесполезно
Иммунолог Крючков заявил о бесполезности перчаток против коронавируса
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:34, 10 января 2022
Фото: pixabay
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С начала пандемии использование перчаток в качестве меры индивидуальной защиты от коронавируса было неэффективным. Как заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков в разговоре с URA.RU, об этом врачи по всему миру говорили ещё в начале 2020 года.
Что касается использования перчаток широкими массами людей для профилактики ковида, то с самого начала это было неэффективной мерой. Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Практически с самого начала. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения, — отметил он.
Он посоветовал вместо перчаток использовать антисептики, чтобы убить бактерии. Если человек вышел из метро и выбросил перчатки в урну, не касаясь их, то эффект будет такой же, как от санитайзера, подвёл итог иммунолог.
Ранее американские учёные установили, что антитела, которые возникают у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По словам специалистов, антитела способны вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.