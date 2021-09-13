Иммунолог дал совет, как пережить похолодание и перепады давления

Метеозависимым людям необходимо воздержаться от излишней физической нагрузки и психо-эмоциональных всплесков в период роста атмосферного давления. Об этом заявил НСН педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Необходимо постараться провести день, когда ожидается рост атмосферного давления, достаточно спокойно. Ведь перепады атмосферного давления гораздо опаснее, чем резкое изменение температуры воздуха, — приводит его слова издание.

Продeус добавил, что в дни, нестабильные с точки зрения атмосферы, стоит внимательно относиться к медикаментозным назнчениям врачей. В частности, вредным будет пропуск прописанных лекарств. Вaжно принимать их вовремя, особенно гипeртоникам, которые принимают их на регулярной основе.

Отмечается, что к вечеру 14 сентября, температура в Москве понизится на 10 градусов, до +10…+13 градусов. При этом температура продолжит снижаться, а к выходным пойдут дожди.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что Россию может накрыть волна гриппа. Заболевших в стране будет много, поэтому не исключена вероятность введения нового локдауна.