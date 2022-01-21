Иммунолог дал прогноз по смертности во время волны «омикрона» в России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потеря обоняния стала реже фиксироваться у больных коронавирусом по двум причинам — из-за понижения тропности вируса и меньшей патогенности штамма «омикрон». Так исчезновение популярного симптома COVID-19 после появления «омикрона» в разговоре с Lenta.ru объяснил иммунолог Николай Крючков.

Тут два момента: первый — это меньшая тропность вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение, — отметил врач. Помимо этого, из-за меньшей патогенности штамма «омикрон» в большинстве...