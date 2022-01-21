Иммунолог дал прогноз по смертности во время волны «омикрона» в России
Иммунолог Крючков: «омикрон» никак не повлияет на смертность от COVID в России
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:11, 21 января 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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«Омикрон» может никак не повлиять на показатели смертности от COVID в России, заявил иммунолог Николай Крючков. По словам медика, при новом штамме коронавируса не обязательно будет меньше тяжёлых случаев в абсолютных цифрах, пишет Lenta.ru.
«Омикрон» даёт большую долю лёгких случаев заражения в единицу времени. Это и бессимптомное течение, и лёгкое. Грубый пример: раньше заражалось 100 человек в день, из них трое умирали. Теперь заражается 200 человек, тоже трое умирает — летальность в два раза ниже, а количество тех, кто умирает, такое же, — пояснил Крючков.
Ранее в разговоре c NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции, которая идёт по всему миру, может быть последней. Он добавил, что из-за штамма «омикрон» в мире заболеваемость увеличилась в три раза по сравнению с «дельтой». При этом специалист отметил, что трудно сказать, какие будут показатели инфицирования этим штаммом в России.