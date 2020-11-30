Иммунолог: антитела к коронавирусу не гарантируют защиту от болезни

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Наличие антител к коронавирусной инфекции по результатам обычного серологического анализа не гарантирует защиту от болезни. Об этом заявил профессор и заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим Яков Беркун.

По словам эксперта, серология — это метод исследования, во время которого в крови обнаруживается не сам возбудитель болезни, а лишь реакция иммунной системы на неё.

Если у них обнаружены антитела, это ещё не говорит о том, что они защищены от болезни. В Израиле сейчас проводится проверка собственной прививки. Исследователи проверяют целый ряд антител. Это и обычная серология. Кроме того, проверяют нейтрализующие антитела, которые считаются наиболее важными, так как обычная серология ещё не гарантирует, что человек защищён, — рассказал РИА Новости Беркун.

Издание уточняет, что ранее в российских социальных сетях появилась информация о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19 делали анализ на антитела, чтобы узнать, получили они прививку или плацебо. Профессор считает, что даже если человек знает, получил он настоящую прививку или плацебо, то это никак не влияет на результаты исследования и на репутацию вакцины.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусной инфекции. По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения. Оказывается, есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть. Или человек переболел, а антитела к коронавирусу были и пропали, но иммунитет остаётся.

Её соведущий врач Андрей Продеус добавил, что учёные научились определять клетки, которые отвечают за иммунологическую память и иммунитет. Речь идёт о так называемых Т-клетках, которые «дают указания»: производить антитела или убивать поражённые вирусом клетки. При первой встрече с вирусом Т-клетка делает его «фотографию» и запоминает. При повторной встрече клетка активируется и даёт указание вырабатывать антитела. Как оказалось, этого достаточно, чтобы у человека появился иммунитет, писал NEWS.ru.