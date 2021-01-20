Иммунитет у привитых «Спутником V» сохраняется уже девять месяцев

https://static.news.ru/photo/b296bbd8-5b20-11eb-a0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунитет к коронавирусу у вакцинированных «Спутником V» сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи сохраняется уже девять месяцев. Представитель центра, в котором создали этот препарат, подчеркнул, что уровень антител у вакцинированных при этом выше, чем у переболевших.

Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение 9 месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании ещё не поступили, — цитирует ТАСС замдиректора центра, руководителя группы по созданию «Спутника V», члена-корреспондента РАН Дениса Логунова.

Он также подчеркнул, что уровень антител IgG у вакцинированных в среднем выше, чем у переболевших коронавирусом. Логунов объяснил это тем, что при инфекции «плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах» и вообще в постинфекционном периоде «очень плохо вырабатываются антитела».

Поэтому как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция, — резюмировал Логунов.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует выдать научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». НИЦ им. Гамалеи подал соответствующую заявку европейскому регулятору. Детали научного консультирования производителей медицинских препаратов являются конфиденциальными и не будут официально обнародованы, однако агентство оповестит, что заключение по препарату выдано разработчику вакцины.

Заключение EMA по вакцине даст возможность разработчику «Спутника V» возможность подать заявку на регистрацию вакцины в ЕС.