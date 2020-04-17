Иммунитет к коронавирусу обнаружили у 30 медиков Пироговского центра

https://static.news.ru/photo/d5b09d66-80ae-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pirogovcenter/facebook.com

Медработников Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова первыми протестировали на наличие антител к COVID-19. Иммунитет оказался у 30 из 204 сдавших анализы. Об этом сообщили в в пресс-службе Минздрава России.

В ведомстве рассказали, что тест-система разработана в Новосибирском ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Тестирование проведено у 204 сотрудников центра, у которых в предыдущие два месяца не выявлялись симптомы острых респираторных вирусных инфекций. По результатам тестирования антитела к коронавирусу выявлены у 30 сотрудников Центра, работающих в «красной» зоне и на входе в неё, — цитирует сообщение ТАСС.

На сегодняшний день в России 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, а 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, Минздрав провёл переподготовку медработников для борьбы с COVID-19.