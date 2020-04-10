Здоровье

Иммунитет к коронавирусу имеют 3% проверенных россиян

18:40, 10 апреля 2020
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тестовые проверки показали — примерно 3% граждан РФ обладают иммунитетом к коронавирусу нового типа (COVID-19), рассказала глава Роспотребназдора Анна Попова.

Она добавила, что обследованию подвергли медиков, сопровождающих поездка «Сапсан». Считается, что они могли близко общаться с потенциальными переносчиками инфекции, передаёт телеканал «Россия-24».

Чиновница отметила, что скоро проведут ещё одну проверку с помощью иммуноферментного анализа. Анализы сдадут врачи и персонал лечебных учреждений, работающий на передовой борьбы с COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение массового тестирования на наличие антител к новому коронавирусу не должно выявить наличие иммунитета к COVID-19 у большей части россиян. Об этом 10 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заболевание протекает без симптомов у 20-25% инфицированных коронавирусом в РФ. По её словам, зарубежные коллеги также указывают на то, что у многих заражённых отсутствует клиническое проявление инфекции.
 
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

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