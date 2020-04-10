Иммунитет к коронавирусу имеют 3% проверенных россиян

Тестовые проверки показали — примерно 3% граждан РФ обладают иммунитетом к коронавирусу нового типа (COVID-19), рассказала глава Роспотребназдора Анна Попова.
Она добавила, что обследованию подвергли медиков, сопровождающих поездка «Сапсан». Считается, что они могли близко общаться с потенциальными переносчиками инфекции,
Чиновница отметила, что скоро проведут ещё одну проверку с помощью иммуноферментного анализа. Анализы сдадут врачи и персонал лечебных учреждений, работающий на передовой борьбы с COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение массового тестирования на наличие антител к новому коронавирусу не должно выявить наличие иммунитета к COVID-19 у большей части россиян. Об этом 10 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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