Иммунитет к коронавирусу имеют 3% проверенных россиян

https://static.news.ru/photo/f0ec766a-7b43-11ea-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тестовые проверки показали — примерно 3% граждан РФ обладают иммунитетом к коронавирусу нового типа (COVID-19), рассказала глава Роспотребназдора Анна Попова.

Она добавила, что обследованию подвергли медиков, сопровождающих поездка «Сапсан». Считается, что они могли близко общаться с потенциальными переносчиками инфекции, передаёт телеканал «Россия-24».

Чиновница отметила, что скоро проведут ещё одну проверку с помощью иммуноферментного анализа. Анализы сдадут врачи и персонал лечебных учреждений, работающий на передовой борьбы с COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проведение массового тестирования на наличие антител к новому коронавирусу не должно выявить наличие иммунитета к COVID-19 у большей части россиян. Об этом 10 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заболевание протекает без симптомов у 20-25% инфицированных коронавирусом в РФ. По её словам, зарубежные коллеги также указывают на то, что у многих заражённых отсутствует клиническое проявление инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.