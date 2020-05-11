Хуже только в США: РФ стала второй в мире по числу больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/af0ccf4c-9425-11ea-878a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,1 млн человек по всему миру, более 286 тысяч скончались. Больше всего заражённых выявлено в США — 1 347 936 человек, болезнь унесла жизни 80 684 из них. В Испании от COVID умерли 26 744 пациента. В России показатель летальных исходов гораздо ниже — 2009.

NEWS.ru

Ранее власти России и эпидемиологи не раз заявляли, что увеличение числа выявленных инфицированных связано не с разрастанием эпидемии, а с увеличением возможностей тестирования. Такого мнения придерживается, например, директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург, писал NEWS.ru.