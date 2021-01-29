Хриплый голос назвали признаком опасного заболевания

https://static.news.ru/photo/501c97ba-6283-11eb-8584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты международного Фонда рака лёгких заявили, что изменение голоса может указывать на это смертельно опасное заболевание. Речь идёт о внезапно возникшей охриплости или ослабления голоса.

Об этом сообщает Express. Издание отмечает, что охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака лёгких, которая давит на гортанный нерв, находящийся в грудной клетке. Соответственно, это вызывает паралич или ослабление нерва. Возможен и паралич голосовой связки.

Раком лёгкого считается злокачественное новообразование лёгкого, которое происходит из эпителиальной ткани бронхов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские врачи назвали «глазные» симптомы, которые позволяют выявить рак лёгкого. По их мнению, об онкологическом заболевании могут сигнализировать опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах. Уточняется, что первые два признака связаны с немелкоклеточным раком лёгкого.