https://static.news.ru/photo/158d5646-ca74-11e9-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В подмосковном городе Домодедово прошло торжественное открытие учреждения паллиативной помощи для детей по инициативе Санкт-Петербургского детского хосписа. Он располагается в усадьбе Пржевальского. Здание восстановлено почти из руин, и готово принять 10 детей в рамках круглосуточного стационара. Учреждение лицензировано на наркотическое обезболивание детей.

На открытие хосписа приехал губернатор Московской области Алексей Воробьев, уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, министр Здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова. На территории учреждения устроили детский праздник с мастер-классами по рукоделью, выступлением клоунов и сладкой ватой, передаёт корреспондент News.ru.

На первом этаже хосписа расположены интерактивная детская зона, где можно провести время, играя в онлайн и настольные игры. Здесь в распоряжении пациентов и их родителей — удобные кресла-мешки, где можно перевести дух. Также для пациентов работает релакс-комната со светомузыкой и ароматерапией.

На втором этаже находятся палаты с современным оборудованием. Рассчитанная на четырех самых тяжелых пациентов реанимация, несколько обычных палат, смотровая и перевязочная. Даже в лечебной зоне поставлены мягкие диваны для гостей, чтобы приходящие гости чувствовали себя как дома.

Всего в Подмосковье около 500 детей нуждаются в паллиативной помощи, для 10 из них в хосписе предусмотрен круглосуточный стационар. Обслуживание остальных будет осуществляться выездной службой учреждения.

Это главное здание всей паллиативной медицины всей Московской области. Здесь будет сидеть диспетчер, принимающий вызовы от семей, получает потребности и направляет автомобили для оказания помощи. Бригада может поехать и обезболить любого ребенка по необходимости. В том числе — наркотическими средствами, — сказал главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Московской области Виктор Романчук.

Присутствующая на открытии Анна Кузнецова в свою очередь отметила, что сегодня на паллиативную помощь достаточно большой и важно выстроить ее комплексно, не только медицинский аспект, но и бытовой комфорт для больного и общение с родственниками в последние дни жизни.