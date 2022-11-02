Хирурги спасли от ампутации москвича, прищемившего дверью кисть Жуковские врачи спасли от ампутации мужчину, прищемившего кисть дверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги Жуковской больницы спасли 40-летнего пациента от ампутации — гражданин прищемил кисть дверью несколько дней назад, а также поцарапал кожу, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В ведомстве отметили, что чуть позже конечность начала отекать, увеличиваться в объеме, а также развился болевой синдром «такой силы, что анальгетики не помогали».

Врачи выявили у мужчины межмышечную флегмону левой кисти и предплечья — это острое гнойное воспаление жировой клетчатки. Ситуация осложнялась сепсисом. Стремительное развитие инфекции спровоцировал имеющийся у мужчины сахарный диабет, о котором пациент ранее не знал. Мужчину экстренно отправили в отделение гнойной медицины, где врачи выполнили сложную операцию по спасению руки. Рану вскрыли от кисти до локтя. Всего было проведено три операции, — подчеркнула врач-хирург отделения гнойной хирургии Анна Маркова.

По ее словам, специалисты вскрыли и дренировали межмышечную флегмону левой кисти и предплечья, а затем сделали некротомию — рассекли омертвевшие ткани и обследовали послеоперационную рану.

Из-за нехватки у пациента собственной кожи, решили использовать подкожную жировую ткань. Руку удалось спасти,— подытожила Маркова.

Медик добавила, что в настоящий момент пациент выписан, чувствует себя хорошо и проходит лечение амбулаторно.

Ранее медики из пушкинской Московской областной больницы имени Розанова смогли убедить пациентку лечь на операцию по удалению 10-килограммовой миомы матки. В Минздраве Подмосковья отметили, что женщина прожила с новообразованием 15 лет, так как боялась хирургического вмешательства. В министерстве подчеркнули, что процедура прошла успешно, гражданка чувствует себя хорошо и уже выписана. Операция длилась примерно полтора часа, а новообразование оказалось доброкачественным.