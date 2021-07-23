Хирург сообщил об опасности возникновения смертельной болезни у беременных

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, что отёки ног и варикоз у беременных могут привести к тромбозу и летальному исходу. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, при беременности могут возникнуть сосудистые звёздочки или сеточки, что является первыми признаками проявления варикозной болезни. После этого начинаются отёки, сначала незначительные, а потом явные.

Возникает варикозная болезнь, возникает хроническая венная недостаточность, тромбоз. Это уже крайне опасно. В любой момент может обломиться кончик тромба и тогда уже смерть, — пояснил доктор.

Чтобы избежать проблем нужно с конца первого триместра беременности носить компрессионный трикотаж, а также заниматься тренировкой мышц ног. Врач рассказал об упражнении по Филатову, которое рекомендовано не только будущим матерям, но и всем женщинам: нужно поворачивать носки на себя и от себя.

Беременным также следует носить ортопедические стельки. Из-за увеличения размеров плода и уменьшения в организме количества эстрогена свод стопы становиться плоским. На поздних сроках беременности следует носить бандаж.

Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал об опасности коронавирусной инфекции у беременных. По его словам, вирус может протекать у них в тяжёлой форме. Врач подчеркнул, что беременным следует привиться не только от коронавируса, но и от гриппа.