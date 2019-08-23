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Заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер развеял мифы о том, что может спровоцировать развитие аппендицита.

Так, большинство жителей России уверенны, что употребление семечек или вишни с косточками может спровоцировать это острое заболевание. По словам медика, это неправда.

Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — заявил Кригер в беседе с РИА Новости .

Он также подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании. На сегодняшний день факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, медицине неизвестны.

Согласно статистике, чаще всего аппендицит случается у мужчин и женщин работоспособного возраста, а вот пенсионеры болеют этим заболевание гораздо реже.

В случае, если диагноз подтверждён, то консервативное лечение невозможно и необходима срочная операция. Никакими антибиотиками аппендицит не вылечить.

Распространенное мнение о том, что аппендицит — это острая боль, которую человек не может терпеть, неверно. Если возникла нестерпимая «кинжальная» боль в животе, чаще всего это колика или перфорация полого органа, — пояснил Кригер.

При этом главными симптомами аппендицита, на которые сразу же стоит обратить внимание являются боли вверху живота или по всему животу и тошнота.

Ранее News.ru писал о том, что ещё пару веков назад от этого заболевания гарантировано умирали, сегодня всё решается простой операцией. Аппендицит, или воспаление отростка толстого кишечника, важно вовремя распознать. Иначе он лопнет, начнется перитонит (воспаление брюшины), который приведет к смерти. У больного есть примерно 48 часов или двое суток, чтобы доехать до больницы и лечь на операцию и удалить часть кишечника.