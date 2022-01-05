Хирург развенчал самый распространённый миф об аппендиците

Взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не стоит рассматривать это в качестве причины развития патологии, рассказал в интервью газете «Известия» хирург кандидат медицинских наук Аглам Нурписов. По его словам, то же самое касается образа жизни, стресса, тяжёлой физической нагрузки и кулинарных предпочтений, которые, согласно распространённому заблуждению, увеличивают риск аппендицита.

Медик отметил, что бытует мнение, что развитие аппендицита можно предупредить, удалив отросток заранее.

Операция проводится только по показаниям, при воспалении аппендикса и болевых ощущениях. Любое необоснованное вмешательство может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, — пояснил эксперт.

Нурписов подчеркнул, что аппендицит бывает не только у детей и подростков — болезнь может появиться и у людей в преклонном возрасте, разница лишь в том, что они будут переносить её тяжелее из-за сопутствующих патологий. Суждение о том, что аппендицит проявляется у всех одинаково, а именно — болью в правой нижней части живота, также не всегда является верным.

Его коварство состоит в том, что он возникает в любом месте брюшной полости, а симптомы могут быть схожи с другими патологиями, — резюмировал врач.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Есакова предупредила об опасности игнорирования болей в животе, причиной которых могут быть разные болезни желудочно-кишечного тракта и, в частности, аппендицит. Специалист рекомендовала незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти тщательное обследование, в том числе гастроскопию, УЗИ органов брюшной полости и специальные анализы крови.