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Четверть населения земного шара страдает от варикоза, и от него не застрахованы люди любых профессий. О современных безоперационных методах борьбы с этой болезнью, а также с её опасным осложнением — тромбозом рассказал главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава Башкирии Богдан Олейник в интервью.

Тромб — это сгусток крови, который образуется в кровеносном сосуде. Существуют венозные и артериальные тромбы, имеющие разные последствия. В венозной системе тромб образуется при тромбозе глубоких вен, при варикозе, тромбофлебите и при ряде других состояний, когда нарушается свёртываемость крови. Венозные тромбозы опасны развитием смертельного осложнения — тромбоэмболии лёгочной артерии. Из венозной системы тромб «улетает» с потоком крови в правые отделы сердца, потом идёт в легочную артерию. Если тромб большой, он может полностью закупорить лёгочную артерию и вызвать остановку сердца.

Артериальные же тромбозы образуются в артериях на фоне атеросклероза, когда уже есть атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет артерий. На месте этих бляшек и могут образовываться тромбы. Например, если бляшка в ноге, там образуется тромб, может прекратиться кровоток. Если это будет артерия, которая питает головной мозг, то в этом случае развивается инсульт. Эти тромбы могут образовываться не только на уровне бляшки, они могут отрываться и улетать вместе с кровью в другие отделы артерий и там закупоривать их. Этот процесс называется артериальной эмболией, рассказал сосудистый хирург журналисту UFA1.RU.

В медицине существует так называемая триада патологий, которые вызывают тромбоз: нарушение свёртываемости крови, препятствие кровотоку в сосуде (бляшка) и повреждение сосудистой стенки.

По эпидемиологическим данным, четверть населения планеты страдает варикозной болезнью. Женщины болеют чаще в три-четыре раза. Повышенная опасность тромбоза встречается у обездвиженных больных, беременных, людей, принимающих гормональные препараты (в частности, противозачаточные) или подверженных тяжёлым физическим нагрузкам. Важнейшую роль в заболеваемости играет генетическая предрасположенность. Исходя из причины заболевания, проблемами вен в государственных клиниках также занимаются сосудистые хирурги и гематологи, объяснил Олейник.

По его словам, за последние 10 лет произошла «трансформация» в лечении тромбоза. Если раньше данное заболевание лечили только операцией под общим наркозом, то сейчас эти методы вытеснили лазерные и радиочастотные технологии, используется местная анестезия.

Раньше пациенты просто боялись обращаться к сосудистым хирургам, опасаясь операции. Сейчас наконец дождались новых технологий, и пациенты стали обращаться к врачам чаще. Поэтому пациентов с запущенной формой довольно много. Бояться не нужно, нужно идти к доктору и вылечиться, — заявил Олейник.

Главная задача в хирургическом лечении варикозной болезни — удалить поверхностную вену, которая мешает нормальному оттоку крови. Если раньше её вырезали скальпелем, то сейчас с помощью лазера или с помощью высокой частоты эта вена просто запаивается, в течение полугода она зарастает и рассасывается.

Говоря об ограничениях для страдающих варикозом, Олейник посоветовал пациентам отказаться от статических нагрузок и спорта, который связан с поднятием тяжестей. Также он назвал лучшей профилактикой болезни — ношение компрессионного белья, плавание и контрастный душ.

Ранее NEWS.ru писал, что медики назвали первые признаки развития тромбоза, которые часто игнорируют пациенты. Опасность этого заболевания заключается в закупорке кровотока, что приводит к инфаркту или инсульту.