Хирург рассказал, когда восстанавливаются лёгкие после отказа от курения

Ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко назвал сроки восстановления организма и улучшения самочувствия у бывших курильщиков, передаёт ПРАЙМ. По словам специалиста, спустя три месяца начинают увеличиваться показатели функции лёгких, уменьшается кашель и одышка.

Уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму, — рассказал врач.

По словам Зинченко, спустя несколько дней бывший курильщик начинает лучше чувствовать вкус обычной пищи. За счёт восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов улучшается аппетит.

Через три месяца улучшается кровообращение, начинают увеличиваться показатели функции лёгких, уменьшается кашель и одышка. Причём первые подобные положительные изменения можно заметить уже через две недели. Также почти в два раза снижается риск сердечного приступа и инсульта. А сами лёгкие в течение шести — девяти месяцев получают способность самоочищаться от слизи и уменьшать риск инфекции.

Отметим, что с 1 января единая минимальная цена пачки сигарет выросла в России до 112 рублей. По закону, ограждающему граждан от вредного воздействия табачного дыма, продажа сигарет, стоящих дешевле, недопустима.