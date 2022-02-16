Хирург посоветовал проверить сердце и сосуды после коронавируса

После перенесенного коронавируса необходимо проверить сердце и сосуды, чтобы избежать тромбоза, сообщил «Аргументам и фактам» сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов. По его словам, особенно внимательным к своему здоровью нужно быть в первые месяцы после болезни, поскольку могут развиться тромботические осложнения.

Врач напомнил , что при любом воспалении активизируется свертываемость крови. Кроме того, COVID-19 поражает внутреннюю выстилку сосудов — эндотелий, что тоже приводит к повышенной свёртываемости.

Риск тромбоза остаётся и после выздоровления, поэтому врачи назначают антикоагулянты не только в остром периоде COVID‑19, но и в первые месяцы после выздоровления. Самый опасный период для развития тромбоэмболии, инфаркта, инсульта наступает через 2–3 месяца после болезни. В связи с этим самовольно прекращать принимать эти препараты нельзя, подчеркнул Купряшов.

Решение прекратить или продолжить приём антикоагулянтов врач должен принять после проведения ряда процедур. В частности, пациенту назначается эхокардиография, УЗИ сонных артерий и вен нижних конечностей, а также УЗИ брюшной полости, проверяется свёртываемость крови.