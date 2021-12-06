Хирург назвал опасную причину «синюшных» рук

Сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова заявила, что с наступлением зимы некоторые россияне начинают замечать, что их руки на морозе синеют, а не краснеют. Она добавила, что изменение цвета происходит на втором и четвёртом пальце. При этом пальцы белеют, а потом синеют симметрично. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Надо попробовать устранить провоцирующие факторы, например, переохлаждение или курение. Ещё надо записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды, то есть посмотреть, нет ли нарушения кровообращения, — пояснила Акулова.

Она также отметила, что люди, которые наблюдают у себя похожие симптомы, должны проконсультироваться с ревматологом, чтобы исключить системные заболевания.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не применять при лечении пациентов с коронавирусом переливание плазмы крови уже переболевших людей. По их словам, несмотря на то что на этот метод возлагались надежды, данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.