Группа учёных доказала, что коронавирус поражает мозг человека

Группой учёных из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) были выявлены последствия заболевания коронавирусом для мозга. Согласно данным, опубликованным телеканалом NBC News, вирус SARS-CoV-2 поражает человеческий мозг. В результате у переболевших появляются проблемы с памятью, нарушения координации тела и ощущение «тумана в голове».

Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни, — подтвердил информацию профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием.

Под его контролем специалистам стало известно, что коронавирусная инфекция попадает в мозг через нос. Далее вирус вызывает вышеописанные симптомы у переболевших людей. Результаты наблюдения за макаками-резусами свидетельствуют о том, что поражения нейронов мозга у них возникают спустя неделю с момента заражения. Чаще всего этим страдают старые животные, страдающие диабетом.

Моррисон высказал предположение, что попавшие в мозг клетки коронавируса могут поражать области, отвечающие за такие важнейшие функции, как мышление, память, эмоции и настроение.

Учёные нашли и ответ на вопрос, почему иммунная система не реагирует на фрагменты коронавируса, когда они попадают в нейроны мозга. Это возможно потому, что нейроны ответственны за нормальное функционирование мозга. А значит, иммунитет не может бороться с коронавирусом в этом важнейшем органе, что затрудняет лечение заболевания.

Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили ген, из-за которого, предположительно, почти вдвое увеличивается риск осложнений при COVID-19. Он повышает при данной инфекции риск отказа дыхательных путей.