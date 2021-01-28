Грипп может начать распространяться в России весной

https://static.news.ru/photo/03bd3e48-615b-11eb-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирус гриппа может начать распространяться в России весной. Такой прогноз озвучили вирусологи.

Как отметила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дарья Даниленко, такова тенденция последних лет, отмеченная специалистами.

Высока вероятность, что к весеннему сезону увидим подъём заболеваемости вирусом гриппа, — приводит слова Даниленко «Интерфакс».

В свою очередь и. о. директора НИИ Дмитрий Лиознов отметил, что теоретически возможно подавление вируса гриппа коронавирусом. Однако, подчеркнул он, пока нет научно подтверждённых доказательств о том, что это действительно так.

Ранее NEWS.ru писал, что исследование учёных из Австралии позволило выявить факторы, объясняющие особую восприимчивость пожилых людей к лёгочным вирусным инфекциям и тяжёлое протекание у них таких болезней. Оказалось, что по ряду факторов у людей в возрасте снижают свою активность специфические клетки для ответа на инфицирование.