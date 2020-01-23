https://static.news.ru/photo/a5cff73c-3dd2-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что депрессия стала самым распространённым заболеванием в мире, и эта тема сейчас очень волнует мировых лидеров.

Депрессия стала главной болезнью мира. Мы, проведя исследования, что больше всего волнует мировых лидеров, выяснили, что эта тема выходит в топ, — заявил телеканалу «Россия-24» Греф.

Он пояснил, что Сбербанк инвестирует в исследование этой проблемы, у финансового учреждения есть лаборатории нейронаук и поведения человека. Кроме того, по словам Грефа, в связи с растущей информационной нагрузкой, на первое место сейчас выходит и тема личностной адаптации в цифровую среду.

Для всех является релевантным вопрос, как не потерять адекватность, как соответствовать технологиям, изменениям, как сохранять свои человеческие качества, — добавил глава Сбербанка.

Как писал NEWS.ru, главными качествами «человека будущего» станут высокая креативность, системное мышление и умение достигать результатов. Такое мнение высказал Герман Греф. По его словам, полный набор таких компетенций встречается лишь у малого количества людей. Уже сейчас все работодатели «охотятся» за профессионалами с широким кругозором и развитыми когнитивными и социальными навыками. Греф считает, что людей, которые обладают всеми тремя качествами, надо готовить в детском саду, школе, вузе и воспитывать всю жизнь.