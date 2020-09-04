Греческий учёный оценил российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/ef3c7967-9926-4c41-9a28-cc2a536aec92_660.jpg Фото: Pixabay.com

Вакцина против COVID-19, разработанная Россией, даёт почти стопроцентный иммунитет. Это отличный результат, заявил профессор медицинского факультета Университета города Патры и член комиссии экспертов министерства здравоохранения Греции Хараламбос Гогос.

4 сентября стало известно, что авторитетный международный журнал The Lancet опубликовал результаты I и II фазы клинических исследований российской вакцины.

Помните, что когда нас спрашивали о российской вакцине, первое, что мы говорили, это то, что у нас нет данных из литературы. Теперь они у нас есть. Lancet — отличный журнал, один из первых в мире. Аналогичны результатам, объявленным для вакцин Moderna и оксфордской. Поэтому у нас очень хороший ответ, с почти стопроцентным иммунным ответом. Поэтому надо сказать, что это очень хорошая вакцина, — отметил греческий учёный на брифинге.

По его словам, данные очень хорошие, но нужно дождаться третьей фазы испытаний. Именно на этом этапе вакцину или лекарство дают большому количеству пациентов, которые делятся на подкатегории, среди которых есть пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Платформа, которую она использует, аналогична платформе, используемой другими компаниями через аденовирусы, на самом деле два аденовируса, два разных носителя, скажем так, что делает ее более мощной, это положительно, — подчеркнул профессор.

По его словам, Греция участвует в совместной европейской инициативе по поставкам вакцин, передаёт РИА Новости.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Ранее NEWS.ru писал, что третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Параллельно с этим на добровольной основе в России хотят привить людей из группы риска — учителей и медработников. Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве с 5 сентября.