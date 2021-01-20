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Заявку на одобрение вакцины «Спутник V» передали в ВОЗ

23:28, 20 января 2021
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Заявка на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» передана во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Время подтверждения регистрации препарата ещё неизвестно.

В документе отмечается, что ВОЗ намерена в ближайшие недели и месяцы зарегистрировать ещё несколько вакцин от разных производителей. Первой, по данным агентства, будет одобрена вакцина от южнокорейской компании SK Bioscience, её регистрация ожидается уже в конце февраля. За ней следует препарат, разработанный компанией AstraZeneca и производимый Институтом сыворотки Индии, — он будет одобрен в феврале или марте, сообщает ТАСС.

Сообщается, что ВОЗ в рамках международного механизма COVAX намерена распространить более 2 млрд доз вакцин от коронавируса. При этом 1,3 млрд планируется отправить в страны с низким уровнем доходов.

Как писал NEWS.ru, заместитель генерального директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Константин Чернов допустил, что разработанная в учреждении вакцина от коронавирусной инфекции может оказаться в гражданском обороте в марте 2021 года.

Ранее власти штата Баия обратились в Федеральный верховный суд Бразилии (аналог конституционного суда) после того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило заявку на упрощённую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

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