Готовим ПП-торт и диетические сладости дома: 3 простых рецепта Как приготовить летние низкокалорийные торты в домашних условиях — только простые рецепты

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ПП-торт

Торты часто бывают очень калорийными, что может повлиять на ваш вес. Чтобы сохранить стройную фигуру, предлагаем приготовить низкокалорийные сладости из продуктов, которые входят в рацион правильного питания (ПП). Собрали для вас три простых рецепта низкокалорийных тортов и десертов.

Рецепт низкокалорийной выпечки

Приготовить выпечку без муки достаточно сложно. Даже если заменить обычную пшеничную муку на альтернативные варианты, калорийность блюда не изменится.

Наиболее часто на полках магазинов и в рецептах встречаются такие виды муки, как:

пшеничная — 360 ккал

гречневая — 360 ккал

ржаная — 300 ккал

кукурузная — 335 ккал

рисовая — 365 ккал

овсяная — 369 ккал.

Однако есть способ приготовить вкусный кекс не только без муки и сахара, но и буквально за пять минут. Этот рецепт низкокалорийной выпечки пригодится тем, кто соблюдает низкоуглеводные диеты.

Для приготовления одной порции этого низкокалорийного десерта вам потребуется:

куриное яйцо — 1 штука

овсяные отруби молотые — 2 столовых ложки

кефир 1% или обезжиренное молоко — 2 столовые ложки

обезжиренное какао — 1 чайная ложка

сахарозаменитель жидкий — по вкусу

разрыхлитель теста — на кончике ножа

В миске смешиваются куриное яйцо, кефир, какао и подсластитель. Масса взбивается венчиком до однородности. Затем добавляем в тесто овсяные отруби и разрыхлитель. Мешаем до однородной массы. Керамическую чайную кружку изнутри смазываем тонким слоем масла, чтобы кекс не прилип к стенкам. Выливаем тесто так, чтобы емкость была заполнена не более чем на треть, потому что кекс в процессе приготовления сильно поднимается. Ставим в микроволновку на три минуты и выпекаем на полной мощности.

После этого необходимо дать ему немного остыть. Этот десерт можно есть прямо из кружки.

Фото: Социальные сети Низкокалорийная выпечка

Летние низкокалорийные десерты без выпечки

Предлагаем вам этим летом готовить не просто ПП-торты, а десерты, которые можно подавать холодными. Одним из таких низкокалорийных тортов с простым рецептом является десерт из желе.

Для его приготовления потребуется:

порошковый желатин — 20 граммов на каждый слой

вода — 0,2 литра на каждый слой

клубника — 300 граммов

бананы — 3 штуки

творог 1% — 200 граммов

молоко обезжиренное — 0,2 литра на каждый слой

сахарозаменитель — по вкусу

Также нам понадобится большая разъемная форма для торта.

Желатин следует замочить в указанном в рецепте количестве воды, можно сразу на весь объем торта. Однако следует нагревать его порциями для каждого слоя.

Готовим первый слой. В миску выложить творог, размять его вилкой, добавить молоко, сахарозаменитель, все тщательно перемешать. Одновременно нагреваем порцию воды с желатином, не доводя раствор до кипения. Как только он становится прозрачным — можно снимать с огня. Добавляем разведенный желатин в миску, еще раз вымешиваем, выливаем в форму и убираем в холодильник. Для того чтобы вылить в форму второй слой, достаточно, чтобы первый схватился, но не застыл до конца. Некоторые хозяйки, чтобы ускорить процесс приготовления этого домашнего ПП-торта, ставят форму на 10–20 минут в морозилку. Однако стоит учитывать, что допускать замораживания желатина нельзя, поскольку это нейтрализует его желирующие свойства.

Готовим второй слой. В миске измельчаем клубнику — ее можно протереть через сито. Добавляем сахарозаменитель, молоко и желатин. Перемешиваем и выливаем в форму второй слой. Чтобы не нарушить целостность нижнего слоя, можно воспользоваться ложкой. Убираем застывать.

Третий слой готовится так же, как второй. Когда все слои вылиты в форму, убираем торт в холодильник на ночь. При подаче на стол его можно украсить ягодами.

Фрукты и ягоды для приготовления такого торта можно брать почти любые, кроме киви — этот плод содержит вещества, которые нейтрализуют желирующие свойства желатина. Также учитывайте, что в блюда с желатином следует добавлять чуть больше сахарозаменителя, чем обычно, поскольку после застывания сладкий вкус становится менее насыщенным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Низкокалорийные десерты

Рецепт низкокалорийных сладостей для любителей классических тортов

Предлагаем попробовать низкокалорийный рецепт морковного торта в мультиварке. Несмотря на то что в этом варианте приготовления используются мука и сахар, итоговый продукт получается менее калорийным, чем классический вариант.

Для приготовления теста нам понадобится:

куриные яйца — 3 штуки

сахар — 1 стакан

мука — 1,5 стакана

морковь — 1,5 стакана, натертой на мелкой терке

разрыхлитель для теста — на кончике ножа

Для приготовления крема возьмите:

сметана 15% — 700 граммов

сахарная пудра — 100 граммов

ванилин — 2 грамма

Для украшения готового ПП-торта по этому рецепту потребуется бисквитная крошка, тертый белый шоколад или грецкие орехи.

Чтобы приготовить тесто, взбейте миксером в миске яйца и сахар, добавьте разрыхлитель и муку, снова перемешайте. Затем добавьте с помощью ложки тертую морковь. Смажьте форму для выпекания маслом и вылейте в нее тесто. Оно должно быть густым. В мультиварке корж выпекается на соответствующей программе в течение часа. Готовому бисквиту нужно остыть, после этого разрезать его на три части.

Фото: shutterstock Рецепты низкокалорийных тортов

Чтобы приготовить крем, смешиваем в миске сметану и сахарную пудру с помощью ложки. Миксер здесь не нужен, поскольку в этом случае крем получится очень жидким. Разделить полученную массу так, чтобы в одной емкости оказалось примерно 20% от общего объема — эта порция пойдет на украшение боков торта.

Чтобы промазать коржи, выкладывайте крем ложкой на середину и растягивайте его к краям. Когда три коржа уложены друг на друга, оставшимся объемом промазываем бока. Сверху торт украшаем бисквитной крошкой или тертым белым шоколадом. Бока можно посыпать дроблеными грецкими орехами. Торт на ночь следует убрать в холодильник, чтобы пропитался.

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