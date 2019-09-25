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Госзакупки обезболивающих лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, могут быть упрощены. С этой целью предложено отменить процедуру торгов.

С такой законодательной инициативой выступила межфракционная рабочая группа депутатов Госдумы по решению проблем в сфере здравоохранения. Народные избранники подготовили ряд поправок, которые призваны изменить действующие нормы, пишет «Парламентская газета».

Аргументируя свою идею, они указали на то, что процедура проведения торгов носит формальный характер, так как в России действует государственная монополия на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. При этом существует лишь один завод-изготовитель, а квоты и тарифы утверждает Министерство промышленности и торговли. Поэтому конкуренции при торгах нет, а сами они — лишнее звено в цепочке поставок.

Сейчас вокруг предложенных рабочей группой поправок идёт широкая дискуссия с профильными министерствами и ведомствами. Уже получены одобрительные заключения Министерства финансов, Федерального казначейства, Счётной палаты и Федеральной антимонопольной службы.

Ранее, как сообщал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что медики не должны бояться выписывать нуждающимся пациентам обезболивающие наркосодержащие препараты. Он заверил, что в настоящее время готовится соответствующая правовая база.

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