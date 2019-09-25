https://static.news.ru/photo/569b8d80-df6c-11e9-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госзакупки обезболивающих лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, могут быть упрощены. С этой целью предложено отменить процедуру торгов.

С такой законодательной инициативой выступила межфракционная рабочая группа депутатов Госдумы по решению проблем в сфере здравоохранения. Народные избранники подготовили ряд поправок, которые призваны изменить действующие нормы, пишет « Парламентская газета ».

Аргументируя свою идею, они указали на то, что процедура проведения торгов носит формальный характер, так как в России действует государственная монополия на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. При этом существует лишь один завод-изготовитель, а квоты и тарифы утверждает Министерство промышленности и торговли. Поэтому конкуренции при торгах нет, а сами они — лишнее звено в цепочке поставок.

Сейчас вокруг предложенных рабочей группой поправок идёт широкая дискуссия с профильными министерствами и ведомствами. Уже получены одобрительные заключения Министерства финансов, Федерального казначейства, Счётной палаты и Федеральной антимонопольной службы.

Ранее, как сообщал News.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что медики не должны бояться выписывать нуждающимся пациентам обезболивающие наркосодержащие препараты. Он заверил, что в настоящее время готовится соответствующая правовая база.