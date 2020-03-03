https://static.news.ru/photo/decf4a9a-5d2d-11ea-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предписало владельцам гостиниц, кафе, ресторанов запастись медицинскими масками. Это необходимо в рамках профилактики коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщается на сайте ведомства, в регионе организовано проведение «утренних фильтров» — активного выявления заболевших с признаками респираторных вирусных инфекций. Также в социальных, образовательных, медицинских учреждениях региона проводится обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, при уборке помещений используются дезинфицирующие средства.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

В конце февраля из Италии в Москву вернулся россиянин, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Молодого человека положили в больницу. Также под наблюдение врачей взяты более 100 человек, с которыми он контактировал. Сам пациент говорит, что чувствует себя абсолютно здоровым, писал NEWS.ru.