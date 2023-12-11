Госпитализированный Пригожин назвал свой диагноз Пригожин рассказал, что у него грипп А и пневмония

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Госпитализированный накануне продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что у него грипп А и пневмония. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Подъем», он мог простыть во время рабочей поездки в Белоруссии.

Я прилетел из Минска и сразу заболел, я был на прямом эфире на «Факторе», видимо, там меня продуло. [Диагноз] «грипп А и пневмония». Два в одном. Неприятно, но что делать. Доктора у нас компетентные, врачи хорошие. Пока в больнице буду, не дома же, — пояснил он.

Пригожин отметил, что чувствует себя уже лучше. Он добавил, что в Москве многие болеют, поэтому следует быть аккуратным и носить защитные маски.

Вечером 10 декабря стало известно, что Пригожин попал в больницу в Москве. Его ассистент Станислав Калинкин назвал госпитализацию внеплановой. Сам продюсер пояснил, что врачи ставят ему капельницу и подозревают у него пневмонию.

Ранее сообщалось, что у пианистки Александры Пахмутовой обнаружили COVID-19. Информацию опроверг директор Культурного фонда композитора Евгений Малышко. По его словам, артистка лечится от простудного заболевания. Он уточнил, что Пахмутова не занимается самолечением и сейчас находится под присмотром врачей. Малышко также добавил, что 94-летняя артистка чувствует себя нормально.