https://static.news.ru/photo/e4fcbd4e-3d2f-11ea-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибывший из Шанхая авиапассажир, которого госпитализировали в инфекционную больницу из петербургского аэропорта Пулково, обратился за медицинской помощью сам из-за высокой температуры. У него подозревают ОРВИ, окончательный диагноз пока не поставлен.

За помощью мужчина обратился сам, у него температура около 38 градусов, — сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как писал NEWS.ru, второго предполагаемого носителя коронавируса госпитализировали в столице. Им оказался пассажир рейса Тайланд — Шереметьево. По данным СМИ, мужчине стало плохо во время полёта. По прилёту в Москву пассажиров из самолёта не выпустили. Медики в спецодежде сами прошли к больному.

Число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Диагноз подтверждён уже у 473 человек.