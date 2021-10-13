«Госпитализации целыми семьями»: врач призвал принять меры в Подмосковье

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Подмосковье сильно ухудшилась в последнее время. Поэтому главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе с «Радио 1» предложил ввести ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в регионе.

Ситуацию в Московской области я рассматриваю как очень напряжённую. При несоблюдении социальной дистанции и мер безопасности нашими гражданами она может перейти в более сложную ситуацию. И, наверное, нужно будет вводить ограничения, потому что мы видим, что количество заболевших, вызовов скорой помощи и госпитализаций растёт, — признался Осипов.

Он рассказал о том, что в его больницу поступает до 30 пациентов в день с коронавирусной инфекцией, причём многие из них переносят тяжёлую форму COVID и будут нуждаться в переходе на аппарат ИВЛ. Осипов подчеркнул, что видит необходимость в введении правила об обязательной вакцинации и других мерах по борьбе с заболеваемостью, так как по его словам «есть случаи госпитализации целыми семьями».

Ранее стало известно, что Россия вновь побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки от инфекции в стране погибло 984 пациента.