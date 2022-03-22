Госдума приняла закон об упрощённой регистрации лекарств в условиях санкций

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о регулировании обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. Вновь зарегистрированные зарубежные препараты до конца 2022 года будут продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. По мнению парламентариев, это позволит ускорить их введение в гражданский оборот и дальнейшее применение, пишет ТАСС.

При этом производители медицинских изделий и организации, осуществляющие ввоз этих товаров в РФ, будут не вправе приостанавливать или прекращать деятельность в России без уведомления не менее чем за полгода. Кроме того, правительство РФ на протяжении 2022–2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства.

Ранее сообщалось, что российские врачи столкнулись с дефицитом более 80 препаратов, в том числе детского нурофена и антидепрессантов, лекарcтв для поджелудочной и щитовидной железы и препаратов для диaбетиков. При этом отмечается, что пик дефицита ужe позади и был вызван ажиотажным спроcом.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский согласился с тем, что дефицит лекарств в российских аптеках вызван ажиотажем. По его словам, нехватка лишь временная и препараты вернутся на полки.