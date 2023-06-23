Госдума предложила оптом закупать дорогостоящие лекарства

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В Госдуме предложили разрешить крупные закупки медикаментов для групп пациентов, которым лекарства рекомендованы медицинской комиссией, пишет «Коммерсант». Такой подход может привести к снижению стоимости отдельных лекарственных средств и упростить деятельность служб, занимающихся закупками.

Это разумное решение, которое поможет оптимизировать процедуру закупок. Кроме того, приобретая препараты по торговым наименованиям в большом объеме, госзаказчики получат возможность обсуждать с поставщиком различные варианты скидок, — заявил заместитель председателя Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, который обратился с этой инициативой в правительство, утверждает, что отдельные закупки лекарств для каждого пациента создают дополнительную нагрузку на службы, занимающиеся закупками, и ведут к неоднозначности в ценообразовании на одни и те же препараты. В связи с этим, он предлагает внести изменения в два законодательных акта, регулирующих государственные закупки (ФЗ-44), чтобы позволить государственным заказчикам объединять закупки и покупать лекарственные препараты сразу для нескольких пациентов.

Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов выступил с предложением экономить на закупке лекарств, предложив разделить риски и оплачивать инновационные препараты, вышедшие на рынок, лишь в случае их эффективности. В случае неэффективности препарата производитель не получит оплату и должен будет возместить объем потраченного на терапию лекарства.