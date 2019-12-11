https://static.news.ru/photo/30491b5e-1c0f-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Борис Менделевич для противостоянию самолечению в России предложил вернуть список безрецептурных лекарств. Также он отметил, что на сегодняшний день рецептурность определяется только производителем, а раньше её утверждал Минздрав.
Эффективное лечение и применение препарата возможно только под контролем врачебных сообществ. Для этого необходимо вернуть список безрецептурного отпуска лекарств, а всё остальное выдавать по рецепту, — цитирует АГН «Москва» Менделевича.
Помимо этого, парламентарий предложил ввести всеобщую систему лекарственного страхования. Депутат подчеркнул, что она действует в большинстве цивилизованных стран мира.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Малышева рассказала об опасности лечения по Интернету. Ведущая программы «Жить Здорово!» призвала зрителей идти за помощью к медикам.