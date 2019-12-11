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Медики сообщили, что почти все открытые косметические товары в магазинах заражены теми или иными патогенными микроорганизмами.

Исследования показали: около 90% баночек, палеток, кистей и тюбиков, стоявших на полке открытыми, небезопасны при их нанесении на кожу. И речь идёт не только о лице — получить инфекцию можно...