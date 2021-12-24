Госдума: коллективного иммунитета в 80% нужно достигнуть за полгода

Россия должна за полгода достигнуть коллективного иммунитета в 80%, заявил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24». Он уверен, если затянуть процесс иммунизации населения на более длительный срок, то эффекта от него не будет. В качестве примера он привёл опыт российских регионов.

Любая пандемия оканчивается, имеет своё начало и конец​​​. Но у нас ведь задача не просто достичь 80%, причём уже некоторые говорят не 80%, а больше, — а достичь их хотя бы за полгода. Если это растянется на год и более, тогда, по большому счёту, того эффекта не будет, которого мы ожидаем, — отметил политик.

Что касается регионов — лидеров по вакцинации, которым удалось достигнуть рекордных темпов иммунизации, Хубезов отметил: «они используют все варианты». В первую очередь уважительное убеждение, затем — стимуляция различными розыгрышами, подарками. И, наконец, система с сертификатами, которую вводят на различных уровнях и в каждом регионе по разной схеме.

Как и во многих других странах, в России переживают о низком уровне вакцинации, заявил президент Владимир Путина на ежегодной пресс-конференции. По словам российского лидера, сейчас уровень коллективного иммунитета от коронавируса составляет 59,4%. Он выразил надежду, что в следующем году население страны достигнет необходимого иммунитета в 80%.