Горячий чай оказался причиной рака

Слишком горячий чай — более 65 °C — может стать причиной рака пищевода. Опасность увеличивается вдвое, если человек, который постоянно пьёт такой чай, ещё и курит, а алкоголь усугубляет ситуацию ещё больше.
Об этом
Рак пищевода — это серьёзное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы, — пояснил доктор.
Исследование по этой теме проводились на испытуемых в Турции, Китае, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — странах, где любят пить слишком горячий чай. Именно там чаще, чем в других государствах, фиксируют рак пищевода.
Ведат Герал призвал не пить чай температурой выше 65 °C, а также отказаться от слишком частого употребления напитка — не более 3-4 раз в день.
Ранее NEWS.ru писал, что японский зелёный чай матча, представляющий собой порошок из высушенных на солнце листьев чайных деревьев, способствует продлению молодости и профилактике хронических заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Бостонского университета США.