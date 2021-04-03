Горячий чай оказался причиной рака

https://static.news.ru/photo/3d239b32-95d1-11eb-b5eb-96000091f725_660.jpg Фото: Gabriele Hanke/imagebroker.com/Global Look Press

Слишком горячий чай — более 65 °C — может стать причиной рака пищевода. Опасность увеличивается вдвое, если человек, который постоянно пьёт такой чай, ещё и курит, а алкоголь усугубляет ситуацию ещё больше.

Об этом сообщил специалист в области гастроэнтерологии профессор Ведат Герал турецкой газете Cumhuriyet. Врач уточнил, что речь идёт о ситуациях, когда стакан с напитком невозможно взять в руку.

Рак пищевода — это серьёзное заболевание. У него есть генетическая основа, но также возможны триггерные факторы, — пояснил доктор.

Исследование по этой теме проводились на испытуемых в Турции, Китае, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане — странах, где любят пить слишком горячий чай. Именно там чаще, чем в других государствах, фиксируют рак пищевода.

Ведат Герал призвал не пить чай температурой выше 65 °C, а также отказаться от слишком частого употребления напитка — не более 3-4 раз в день.

Ранее NEWS.ru писал, что японский зелёный чай матча, представляющий собой порошок из высушенных на солнце листьев чайных деревьев, способствует продлению молодости и профилактике хронических заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Бостонского университета США.