Шоколад в России за девять лет подорожал в два раза, свидетельствуют данные Росстата. Однако периодически позволять себе этот десерт всё же стоит, тем более 11 июля, когда весь мир празднует день шоколада. Отдать предпочтение стоит отдать горькому кондитерскому изделию. Чем оно отличается от молочного и какую пользу приносит организму — в материале NEWS.ru.

Натуральным шоколадом считается горький, содержание какао-бобов в котором составляет 70-75%. В таком продукте есть большое количество триптофана — аминокислоты, которая синтезируется в организме человека и поднимает настроение. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Горький шоколад содержит витамины А, Е, РР, а также группы В. Они обладают антиоксидантными свойствами и способствуют сохранению молодости человека, пояснил специалист. Регулярное умеренное потребление данного кондитерского изделия (два-три кусочка в день) приводит к разглаживанию морщин.

Помимо прочего, в какао-бобах содержится калий, кальций и магний. Эти вещества оказывают положительное воздействие на центральную нервную систему — вызывают спокойствие и ощущение счастья, отмечает Титова.

Что касается молочного и белого шоколада, то его специалист рекомендует употреблять скорее в качестве исключения — в первой половине дня. Эти продукты тоже содержат полезные какао-бобы, однако в меньшем количестве. Зато в них зачастую добавляют различные топпинги, например, карамель и хлопья. Они несут дополнительную калорийную нагрузку на организм. Кроме того, молочный шоколад обычно содержит усилители вкуса и ароматизаторы. Из-за этого человек не может насытиться маленькой порцией продукта и зачастую съедает его в большом количестве.

Молочный и белый шоколад вызывают своего рода привыкание. У человека, который ест его регулярно, притупляются вкусовые рецепторы. И в последующем горький шоколад ему будет казаться лишённым вкуса. Стоит также отметить, что, включив молочный шоколад в ежедневный рацион, можно столкнуться с различными высыпаниями на коже. Светлана Титова диетолог диетолог

Горький шоколад способствует не только улучшению настроения, но и похудению. Какао-бобы снижают содержание плохого холестерина (низкой плотности) и стимулируют выработку хорошего (высокой плотности). Это приводит к очистке сосудов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова.

Из-за снижения в организме плохого холестерина кровь начинает циркулировать быстрее. Это позволяет клеткам лучше питаться — у них отпадает необходимость накапливать жировой запас на случай голода. Выработка хорошего холестерина, которая происходит благодаря горькому шоколаду, также крайне важна. Она приводит к увеличению количества желчи в организме, что помогает крайне быстро снизить вес. Этот секрет отвечает за метаболизм организма. В частности, за счёт желчи пища лучше переваривается. Ольга Бурлакова специалист по оздоровлению специалист по оздоровлению

При этом полезной является и шоколадная диета, которая подразумевает потребление примерно 100 граммов горького кондитерского изделия в день и обильное питьё (около 1,5 литров в день).

Россияне пьют достаточно мало воды, и увеличение её количества в рационе всегда ведёт к похудению. Ведь зачастую организм запасает жировые клетки именно из-за недостатка этой жидкости, — пояснила Бурлакова.

Однако садиться на шоколадную диету можно только тем людям, у которых нет каких-либо обострений в состоянии здоровья, отмечает специалист.