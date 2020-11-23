Голикова заявила об отсутствии проблем с маркировкой лекарств в России

https://static.news.ru/photo/0cee5b02-2e32-11eb-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сбои в маркировке лекарств, которые наблюдались в сентябре, полностью устранены и на сегодняшний день практически полностью эта проблема решена.

В сентябре этого года был сбой в системе маркировки лекарственных препаратов. <...> Правительством РФ было принято решение о переходе на маркировку лекарственных средств в уведомительном порядке. По информации, которую мы на сегодняшний день имеем из субъектов РФ, эта тема как возможное ограничение по наличию лекарственных препаратов в аптеках практически снята, — цитирует РИА Новости выступление Голиковой на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, внедрение маркировки лекарств, которая является обязательной в России с 1 июля, привело к тому, что в аптеках образовался дефицит лекарственных препаратов, многие из которых лежат на складах и не поступают в продажу из-за несоответствия новым нормативам.

При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что никаких объективных оснований для дефицита лекарств в России нет, а какие-либо сбои в этой сфере связаны с «безответственностью властей» на региональном уровне.