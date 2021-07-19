Голикова заявила о снижении смертности от рака в России

По итогам пяти месяцев 2021 года в России снизилась смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ в сравнении с тем же периодом 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам.

По итогам 5 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулёза – на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией – на 14,1%, и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%, — сказала Голикова.

Она добавила, что в течение 2021 года уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдалось повышение рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Голикова также сообщила, что в России разработан «санитарный щит». Результатом станет предупреждение развития пандемий. Уже в 2024 году для 80% россиян будет доступна диагностика инфекционных заболеваний за сутки. Кроме того, «санитарный щит» позволит за четыре дня разработать тест-системы, вакцины – за четыре месяца.

Она добавила, что Россия планирует укрепить сaнитарно-карантинный контроль на границах, чтобы предотврaтить завоз инфекций, будут построены новые и модернизированы старые лaборатории.

И уже к 2024 году обеспечим возможность для экспресс-диагностики более чем в 240 пунктах пропуска, — резюмировала вице-премьер.

Ранее Голикова поправила Путина, который в ходе своей прямой линии заявил, что после получения вакцины от коронавируса болеют 10% пациентов.

Вице-премьер через ведущую передала, что на самом деле COVID-19 после прививки болеют только 2%. Путин согласился со словами вице-премьера.