Голикова заявила о росте смертности в сентябре на 18%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в сентябре этого года возросла на 18,3% в сравнении с тем же периодом 2020 года. При этом, из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, передаёт ТАСС.

По официальным данным Росстата, смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,3%, а в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года - на 18,8%. Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19, - сказала она.

Она также добавила, что смертность от других заболеваний при этом снизилась на 1,8%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом.

В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей. Число новых случаев заражений за прошедшие сутки составило 39 849.