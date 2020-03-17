https://static.news.ru/photo/6d8a0b30-685a-11ea-afb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что медучреждения России готовы к борьбе с коронавирусом. В организациях есть всё необходимое для этого.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства она сообщила, что уже мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров, развёрнуты более 55 тысяч коек, подготовлены 7,5 тысячи боксов, где должно проходить лечение заболевших. Готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких. При необходимости к борьбе с эпидемией привлекут студентов медицинских вызов и колледжей, подчеркнула вице-премьер.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 17 марта заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов за сутки возросло до 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.