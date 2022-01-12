Голикова: Москва «примет на себя» новую вспышку коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на совещании правительства, что нового подъёма заболеваемости коронавирусом не избежать. По её словам, в России сейчас выявлено 698 случаев заболевания «омикрон»-штаммом, большая часть их приходится на Московский регион, передаёт РИА Новости.

Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъёма нам не избежать. Но у нас задача принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции, — сказала Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что суточная заболеваемость коронавирусом в России в связи с распространением нового штамма «омикрон» при неблагоприятном прогнозе и несоблюдении санитарных мер может достигнуть шестизначных цифр. По её словам, «омикрон» зафиксирован уже в 13 регионах РФ, большинство заражённых вернулись из Турции, Великобритании и ОАЭ.

Она также отметила, что информация о не столь тяжёлом течении болезни, как в случае с предыдущими штаммами, не вполне соответствует действительности. В то же время Попова добавила, что на сегодняшний день очаги заболевания закрыты, все заражённые новым штаммом вылечились.