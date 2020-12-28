Голикова: вакцинация от COVID-19 улучшит эпидситуацию к весне

https://static.news.ru/photo/a02b2be8-48fe-11eb-b83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Продолжение вакцинации населения от коронавируса позволит к весне улучшить эпидемиологическую ситуацию. С таким прогнозом выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщила Голикова РИА Новости, прогнозируя, она учитывала, что уже достаточное количество людей переболело COVID-19 и имеет естественный иммунитет.

Если после нового года вакцинация будет ещё более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации, — сказала она.

Голикова также отметила, что в новогодние каникулы не должна прекращаться вакцинация от коронавируса. Особенно это важно в связи с тем, что вакцина вводится в два этапа. Кроме того, она поручила регионам обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптеки и медицинские организации с 1 по 11 января.

Ранее вице-премьер ранее рассказала, что медицинские работники и медицинский персонал будут продолжать работать в новогодние праздники из-за COVID-19. По её словам, «ситуация в принципе будет такая же, как и в обычные дни», писал NEWS.ru.

Как заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, россиян необходимо убедить в важности вакцинации от COVID-19. По его словам, убеждённость некоторых россиян в том, что инфекция их не затронет или они приобретут иммунитет, переболев коронавирусом в лёгкой форме, не имеет научного обоснования.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан.