Голикова: в январе Россия запустит «Санитарный щит»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в январе 2022 года Россия запустит «Санитарный щит». В ходе эфира телеканала «Россия 24» она пояснила, что 99 пунктов пропуска через границу оснастят автоматической системой пропуска пассажиров.

99 пунктов пропуска через государственную границу будут оснащены автоматической системой пропуска пассажиров, а также мобильными устройствами для считывания данных о прибывающих на территорию РФ, — сказала она.

Ранее стало известно, что в России появится федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера с данными об опасных инфекциях. Создаваемый механизм станет частью масштабного проекта «Санитарный щит», который призван защитить людей от возможных эпидемий.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что «Санитарный щит» необходимо вывести на глобальный уровень. Он считает, что такой механизм мог бы стать частью обновлённой глобальной архитектуры здравоохранения.