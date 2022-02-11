Голикова: уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ снизился

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Волны коронавируса будут «идти по нисходящей» до тех пор, пока инфекция не превратится в обычную простуду, считает биолог Пётр Чумаков. По его мнению, о COVID забудут примерно через два года, пишет «Радио 1».

Постепенно волны будут идти по нисходящей. Они будут всё реже и реже, ниже и ниже. Постепенно, года через два, всё это превратится в обычную простуду, на которую обращать внимание не...