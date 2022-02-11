Голикова: уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в РФ снизился
Никита Чайка
Никита Чайка
17:47, 11 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, заявила 11 февраля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета пошёл на спад в связи с утратой иммунитета ранее привитых и переболевших более полугода назад граждан, сообщает ТАСС.
По состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла — 81 505 771 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9%<...>Неделю назад коллективный иммунитет в России был на уровне 64,1%, — сказала она.
Голикова призвала граждан страны пройти первую и повторную вакцинации во избежание тяжёлого течения заболевания и призвала соблюдать все необходимые меры.
Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться, — добавила вице-премьер.
В начале месяца Голикова назвала регионы, где за неделю заметно снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19. В тройку «антирекордсменов» вошли Чечня, Московская область и Ненецкий автономный округ.