Голикова рассказала о поступлениях вакцин от COVID-19 в гражданский оборот

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В России на этой неделе почти 8 тысяч доз препарата для вакцинации от коронавируса, разработанного центром «Вектор», уйдут в гражданский оборот. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вместе со «Спутником V» на этой неделе в гражданский оборот поступят 7,8 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, около 6,9 миллиона доз вакцины «Спутник V» с декабря по конец февраля также поступят в гражданский оборот.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.

Как сообщал NEWS.ru, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв после встречи с руководителем СПЧ при губернаторе Мариной Юденич заявил, что люди из группы риска продолжают прививаться от коронавируса. Вакцинация проходит на добровольных началах, но нужно понимать, что прививка спасает жизни.